Израильская армия нанесла удар по штаб-квартире «Исламского джихада» в секторе Газа

Армия обороны Израиля произвела обстрел места дислокации штаба радикальной группировки «Исламский Джихад» (запрещен в РФ) в секторе Газа. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, а также подтверждает сотрудник местных СМИ.
Следует отметить, что в результате серии ночных авиаударов по сектору Газа были убиты четыре человека, среди которых десятилетняя девочка и лидер «Исламского джихада» Али Хасан Гали, который руководил ракетной программой. Он стал четвертым командиром, которого уничтожили в рамках антитеррористической операции «Щит и стрела».
Ранее стало известно, что после выпущенных со стороны сектора Газа 400 ракет израильские военнослужащие начали осуществлять план под названием «Стук по крыше», который пройдет в три этапа.