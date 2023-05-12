Израильская армия нанесла удар по штаб-квартире «Исламского джихада» в секторе Газа

Следует отметить, что в результате серии ночных авиаударов по сектору Газа были убиты четыре человека, среди которых десятилетняя девочка и лидер «Исламского джихада» Али Хасан Гали, который руководил ракетной программой. Он стал четвертым командиром, которого уничтожили в рамках антитеррористической операции «Щит и стрела».