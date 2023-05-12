Пламя охватило ангар на Индустриальном проспекте в Петербурге

Спасатели отправились на ликвидацию огня в ангаре на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорание поступило в пожарную службу в 16:48. Там указали, что идет открытое горение в ангаре по адресу Индустриальный проспект, дом 43. Пока что площадь, охваченная огнем, не уточняется.
На борьбу с пожаром отправились 17 спасателей и четыре единицы техники. Информации о пострадавших нет.
До этого спасатели тушили огонь в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе Северной столицы. В результате происшествия пострадал мужчина.