Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

Пятеро человек погибли в аварии с участием легкового автомобиля и большегруза в Самарской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло рядом с поселком Степной в Большеглушицком районе. В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем, погибли пятеро человек, двое из которых — дети. Все они являлись пассажирами легковушки.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Ранее четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли в результате столкновения двух иномарок в Ленинградской области. Трое выживших были экстренно госпитализированы.