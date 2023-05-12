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Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

Происшествия
Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

Пятеро человек погибли в аварии с участием легкового автомобиля и большегруза в Самарской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло рядом с поселком Степной в Большеглушицком районе. В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем, погибли пятеро человек, двое из которых — дети. Все они являлись пассажирами легковушки.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли в результате столкновения двух иномарок в Ленинградской области. Трое выживших были экстренно госпитализированы.
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