Врачи успешно провели писателю Захару Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног

Писателю Захару Прилепину, получившему травму в результате подрыва автомобиля 6 мая, врачи провели второй этап операции по фиксации переломов ног. Об успешном хирургическом вмешательстве сообщила пресс-секретарь литератора Елизавета Кондакова.
По ее словам, речь идет об операции по фиксации костных обломков в целях обеспечения их прочного скрепления до полного сращения. Медики оценивают состояние Захара Прилепина как стабильное. В настоящий момент писатель введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. В целях скорейшего послеоперационного восстановления врачи приняли решение на ближайшие дни оставить Прилепина в палате интенсивной терапии.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что о выписке Захара Прилепина из больницы пока речь не идет. Руководитель ведомства подчеркнул, что получивший перелом ног писатель находится в нормальном состоянии.