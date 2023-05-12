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Врачи успешно провели писателю Захару Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног

Происшествия
Врачи успешно провели писателю Захару Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног

Писателю Захару Прилепину, получившему травму в результате подрыва автомобиля 6 мая, врачи провели второй этап операции по фиксации переломов ног. Об успешном хирургическом вмешательстве сообщила пресс-секретарь литератора Елизавета Кондакова.

По ее словам, речь идет об операции по фиксации костных обломков в целях обеспечения их прочного скрепления до полного сращения. Медики оценивают состояние Захара Прилепина как стабильное. В настоящий момент писатель введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. В целях скорейшего послеоперационного восстановления врачи приняли решение на ближайшие дни оставить Прилепина в палате интенсивной терапии.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что о выписке Захара Прилепина из больницы пока речь не идет. Руководитель ведомства подчеркнул, что получивший перелом ног писатель находится в нормальном состоянии.
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