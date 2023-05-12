Врачи успешно провели писателю Захару Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног

По ее словам, речь идет об операции по фиксации костных обломков в целях обеспечения их прочного скрепления до полного сращения. Медики оценивают состояние Захара Прилепина как стабильное. В настоящий момент писатель введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. В целях скорейшего послеоперационного восстановления врачи приняли решение на ближайшие дни оставить Прилепина в палате интенсивной терапии.