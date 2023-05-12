«Чебурашка» и «Вызов» стали одними из самых кассовых фильмов 2023 года в мире

Об этом стало известно 12 мая, в пятницу. Данный фильм находится на 20 строчке рейтинга. В списке есть еще одна российская кинокартина — «Вызов»: она находится на 49 месте. На момент 12 мая «Чебурашка» заработал в прокате 86,1 миллиона долларов. «Вызов», в свою очередь, собрал 10,5 миллиона долларов.