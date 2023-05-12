Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко получил девять лет колонии за взятки и злоупотребление полномочиями

Бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко осудили по уголовному делу о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник получил девять лет колонии строгого режима, говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
По данным ведомства, в 2018-2019 годах подсудимый решил заключить внеконкурентным способом госконтракты на строительство и ремонт объектов уголовно-исполнительной системы с компаниями, связанными с его знакомым. Для этого мужчина отдал незаконные указания своим подчиненным — руководителям территориальных управлений ФСИН РФ. Затем злоумышленник фактически заставил коллег заключить договоры с организацией, которая не могла выполнить указанные работы.
В результате было сорвано исполнение федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», а также причинен государству ущерб на сумму свыше 330 млн рублей. При этом 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию. Кроме тюремного срока, Максименко лишен звания, с него также взыщут более 330 млн рублей.