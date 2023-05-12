Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко получил девять лет колонии за взятки и злоупотребление полномочиями

В результате было сорвано исполнение федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», а также причинен государству ущерб на сумму свыше 330 млн рублей. При этом 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию. Кроме тюремного срока, Максименко лишен звания, с него также взыщут более 330 млн рублей.