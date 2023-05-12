Политолог Дудаков: Угрожая властям ЮАР, США рискуют потерять влияние во всей Африке

Накануне посол США в ЮАР Рубен Бриджети прямо обвинил власти страны в поставках оружия и боеприпасов в Россию, несмотря на заявленный ими нейтралитет в украинском конфликте. Как считает политолог-американист Малек Дудаков, грозя африканцам санкциями, Запад толкает их в объятия Китая и РФ.
Накануне посол США заявил на пресс-конференции в Претории, что у США «есть достаточно оснований», чтобы обвинить власти Южной Африки в поставках оружия России. Несмотря на то, что африканцы публично заявляют о своем нейтралитете в украинском конфликте. «Среди улик, которые мы нашли, было нахождение российского грузового судна Lady R в Саймонстауне с 6 по 8 декабря 2022 года. Мы уверены, что оно разгрузило оружие и боеприпасы, когда вернулось в Россию», — заявил дипломат.
Напомним, в Саймонстауне, недалеко от столицы Кейптауна, находится база военно-морских сил ЮАР. На заход этого судна на базу 6-8 декабря 2022-го уже обращали внимание в стране, при этом сам корабль находится под западными санкциями. В ответ президент Южной Африки Сирил Рамапоса сообщил, что пребывание российского судна в порту Саймонстауна «ни для кого не было секретом», и никаких конкретных фактов, подкрепляющих обвинения, предоставлено не было.
Также Рамапоса напомнил, что этот вопрос уже обсудили дипломаты ЮАР и США, и достигли договоренности о проведении расследования. Причем американская разведка обещала предоставить данные об этом инциденте, но не сделала этого. Как сообщил политолог-американист Малек Дудаков, тем самым США идут на открытый разрыв с Южной Африкой.
«Госдепартамент прямо обвинил ЮАР в поставках вооружений России, которые якобы могут по морю доставляться из Африки на российских танкерах. Правда, беда в том, что в Вашингтоне даже толком не знают, о каком именно оружии идет речь. Однако в дальнейшем там наверняка заявят о поставках снарядов, ракет или дронов, как это уже было с Ираном и Китаем», — указал аналитик.
Белый дом уже давно оказывает давление на власти ЮАР, требуя от них полностью отказаться от сотрудничества с РФ, напомнил эксперт.
«В последнее время Южная Африка быстро наращивает взаимный товарооборот с Россией, а не так давно страны проводили совместные военные учения. Учли в Вашингтоне и то, что лидеры правящего в ЮАР «Африканского национального конгресса» уже не раз обвиняли Америку в провоцировании украинского конфликта, и призывали начать переговоры с участием стран БРИКС, — указал он. — Кроме того, ЮАР играет важнейшую роль в торговле с Китаем, который начал в больших объемах закупать у нее зерно и сою. Таким образом. Пекин пытается снизить свою продовольственную зависимость от Америки, которая ранее была главным поставщиком зерновых в Китай».
Дудаков напомнил — в Белом доме уже угрожали африканским странам санкциями в ответ на торговлю санкционными товарами с Россией.
«Теперь США наверняка попытаются расшатать экономику ЮАР, и без того переживающую не лучшие времена. В стране наблюдается высокая инфляция, а также серьезная девальвация курса национальной валюты — рэнда, — отметил политолог. — Но здесь Штаты «идут по тонкому льду», рискуя уже вскоре потерять влияние на «черном континенте». Сегодня товарооборот Африки с тем же Китаем уже гораздо больше, чем с Америкой — 280 миллиардов долларов против 90 миллиардов. И чем сильнее Вашингтон будет давить санкциями на ЮАР и другие страны Африки, тем активнее те станут сближаться с Китаем и Россией. Это способно свести на нет былое влияние Запада на самом быстрорастущем континенте на планете. А ведь борьба за Африку может стать ключевым трендом в геополитике 21-го века», — заключил Дудаков.
Напомним, как сообщили 12 мая американские масс-медиа, Белый дом изучает возможность ослабления санкций против Москвы — «ради освобождения находящихся в РФ в заключении американцев». Вашингтон также ведет переговоры с союзниками о включении россиян, сидящих в тюрьмах этих стран, в сделку по обмену. По данным телеканала CNN, на переговорах с союзниками Америка делает акцент на тех гражданах РФ, которым предъявлены обвинения в шпионаже. США ставят своей целью возвращение арестованного в РФ за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также осужденного ранее американца Пола Уилана. В Вашингтоне пытаются понять, какие нестандартные предложения могут заинтересовать Москву, сообщили СМИ.