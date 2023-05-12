Политолог Дудаков: Угрожая властям ЮАР, США рискуют потерять влияние во всей Африке

Накануне посол США заявил на пресс-конференции в Претории, что у США «есть достаточно оснований», чтобы обвинить власти Южной Африки в поставках оружия России. Несмотря на то, что африканцы публично заявляют о своем нейтралитете в украинском конфликте. «Среди улик, которые мы нашли, было нахождение российского грузового судна Lady R в Саймонстауне с 6 по 8 декабря 2022 года. Мы уверены, что оно разгрузило оружие и боеприпасы, когда вернулось в Россию», — заявил дипломат.