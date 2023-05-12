Известный советский и российский поэт Андрей Вознесенский родился ровно 90 лет назад

Один из самых известных советских поэтов эпохи оттепели 60-х годов прошлого века Андрей Вознесенский родился ровно 90 лет назад – 12 мая 1933 года.
Поэт, прозаик, публицист и архитектор – он был ярким и самобытным культурным деятелем и в шестидесятых прошлого столетия, и в нулевых XXI века. Его творческий путь был совсем непростым: стихи Вознесенского критиковали чиновники от литературы. В то же время советские читали любили его поэзию, театральные режиссеры делали постановки на его тексты, а популярные певцы исполняли его песни.
Несмотря на подозрительное отношение к поэту со стороны властей, в 1978 году за стихотворный сборник «Витражных дел мастер» Андрею Андреевичу Вознесенскому присудили Государственную премию СССР. Впоследствии, после парижского фестиваля «Триумф» в 1996 году, он был признан одним из великих поэтов современности.
Другая служительница искусств, известная советская и российская джазовая исполнительница Лариса Долина в начале мая отпраздновала 50-летний юбилей своей творческой деятельности, сообщает портал «Дни.ру».