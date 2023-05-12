Известный советский и российский поэт Андрей Вознесенский родился ровно 90 лет назад

Поэт, прозаик, публицист и архитектор – он был ярким и самобытным культурным деятелем и в шестидесятых прошлого столетия, и в нулевых XXI века. Его творческий путь был совсем непростым: стихи Вознесенского критиковали чиновники от литературы. В то же время советские читали любили его поэзию, театральные режиссеры делали постановки на его тексты, а популярные певцы исполняли его песни.