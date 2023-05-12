Окрошка и квас: вечные ценности русской кулинарии

Прогнозы синоптиков говорят о том, что в Петербург наконец придет по-весеннему теплая погода. Возможны и по-летнему жаркие деньки. Что ж, настало время вспомнить о замечательном русском напитке квасе и о блюде на его основе — окрошке.
Рецептов ее сегодня великое множество — в том числе, окрошка с рыбой и совсем уже экзотическая — с морепродуктами. В качестве же жидкого компонента используют не только квас, но и кефир, сыворотку, минеральную воду, капустный или огуречный рассолы.
Но классика — это именно квас и, согласно опросам, большинство выбирают именно квасную окрошку.
Но квас квасу рознь. Конечно, для окрошки категорически не подойдет напиток, который можно охарактеризовать как «квасная кола» — газировка с подсластителями и консервантами. Лучше всего, конечно же, домашний квас — раньше у каждой хозяйки был свой рецепт. Именно окрошку на домашнем квасе рекомендовал знаменитый историк кухни Вильям Похлебкин.
Для мясного наполнения блюда лучше всего использовать вареное мясо — свинину или говядину, птицу.
Окрошка — традиционное летнее блюдо русской кухни — нельзя назвать древним. Похлебки на квасе с редькой были атрибутом скромного крестьянского обеда, тем более в постные дни. Но вот кому-то пришла в голову идея разнообразить ингредиенты и уже в 10-х годах XIX века в поваренных книгах появляются рецепты окрошек, близкие нынешним. Окрошка из неприхотливого блюда сельского люда становится изысканным яством, что подают в ресторанах.
Что же касается кваса, то он гораздо древнее — ровесник… Крещения Руси. В летописи под 988 годом сообщается, что князь Владимир повелел «раздать народу пищу, мед и квас». Разумеется, это просто первое упоминание в историческом документе, квас славяне пивали и до этого — напиток очень древний. Раньше его варили из злаков, и он был слабоалкогольным.
В прошлом веке традиционный русский напиток заслужил международное признание не только у нас в стране. В 1975 году на Международном конкурсе в Югославии великолепный вкус «Московского кваса» высоко оценили и члены жюри, и многочисленные гости. «Добротный» и «щекочущий» русский напиток набрал 18 баллов, тогда как «Coca-cola» не смогла заработать и 10.