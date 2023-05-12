Окрошка и квас: вечные ценности русской кулинарии

Что же касается кваса, то он гораздо древнее — ровесник… Крещения Руси. В летописи под 988 годом сообщается, что князь Владимир повелел «раздать народу пищу, мед и квас». Разумеется, это просто первое упоминание в историческом документе, квас славяне пивали и до этого — напиток очень древний. Раньше его варили из злаков, и он был слабоалкогольным.