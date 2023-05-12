Многие знания — многие печали: аналитик Разуваев о причинах лишения ученых степеней в России

Экономика лидирует среди других отраслей РФ в части лишения научных степеней. Об этом рассказал кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.
Как он объяснил в авторской колонке для ФАН, причина такого явления до обидного банальна — тотальный плагиат. По его словам, нынешние «исследователи» уж слишком жаждут получить ученую степень, но, к сожалению, совсем не горят желанием по-настоящему работать над диссертацией.
Многие знания — многие печали. Колонка Александра Разуваева
На днях мне попались очень интересные цифры. Статистика о лишении ученых степеней по научным отраслям. Экономика на первом месте, с большим отрывом.
В соответствии с законодательством РФ лишить ученой степени может только Министерство образования и науки РФ за нарушение установленных законом требований к диссертациям. К основным из нарушений относятся:
— подделка документов, представляемых к защите;
— плагиат в разных формах: от заимствования текста и результатов исследований до игнорирования соавторства в совместной работе;
— наличие неверных сведений об опубликованных работах.
На самом деле цифры для меня как профессионального экономиста не удивительны, хотя и грустные. Большинство современных диссертаций по экономике — это плагиат с других источников. В эпоху Интернета это достаточно легко проверить с помощью соответствующих программ. Для того чтобы сделать реальное исследование в области экономики нужно иметь много времени и сил, а главное — надо обладать большим желанием. При этом. К сожалению, у большинства современных «исследователей», жаждущих получить ученую степень по экономике, заниматься серьезно научной деятельностью желания нет.
Я в свое время защищался в Институте Экономики РАН и был даже старостой группы. Диссертация была посвящена акциям коммерческих банков и приватизированных предприятий. В отличие от большинства других соискателей моя работа не была списана с западных учебников, так как опиралась на опыт формирования российского фондового рынка 90-х годов. Наверно, сейчас ее даже можно использовать как ценный источник по формированию капитализма в России. Акции промышленных компаний продавались за ваучеры, акции банков исключительно за деньги.
Обществу и науке от моей диссертации было мало пользы. Не думаю, что кроме научного руководителя и ряда его коллег ее кто-либо когда-либо полностью читал. Однако нельзя сказать, что время было потрачено впустую, данный опыт помог мне при работе в equity research в инвестиционных и финансовых компаниях. Особенно это касается консолидации дочек «Связьинвеста» в 2001-м и приватизации НГК «Славнефть» в 2002-м. И я усвоил тогда главный принцип: не так важно, что ты анализируешь – «Мосэнерго», «Ростелеком», «Лукойл» или Positive Technologies, — всегда и везде важны дисконтированные будущие денежные потоки.
У банков и прочих финансовых компаний ситуация принципиально иная. Там главное дивидендная доходность и оценка собственного капитала банка рынком. Если она меньше нуля, то однозначно стоит покупать, а если больше двух, вероятно, не стоит. Из торгуемых банковских фишек дефолт 1998-го пережили только Сбер и банк «Возрождение».
Аспиранты в 90-е годы занимались чем угодно, но только не научной деятельностью. И их диссертации были списаны с западных учебников, которые тогда массово появились в русском переводе. В Институте экономики РАН на это смотрели сквозь пальцы. Почти все аспиранты учились на платном отделении, а значит ИЭ РАН «хомячил» неплохой бакшиш. Конечно, сейчас другое время, но вряд ли что-то принципиально изменилось.
Ну и в заключение, ученая степень мало помогла мне в карьере. Для карьеры в аналитическом отделе инвестиционной компании нужен CFA (международный профессиональный сертификат — Прим. ФАН). Однако студенчество и аспирантура дали мне не только базовые знания по экономике, но и переформатировали мозги экономическим образом мышления. В основе поведения людей, руководителей центральных банков и в решениях национальных правительств почти всегда лежит жажда наживы и личного обогащения. Они просто скрывают это за красивыми словами, вешая остальным лапшу на уши.