Многие знания — многие печали: аналитик Разуваев о причинах лишения ученых степеней в России

Обществу и науке от моей диссертации было мало пользы. Не думаю, что кроме научного руководителя и ряда его коллег ее кто-либо когда-либо полностью читал. Однако нельзя сказать, что время было потрачено впустую, данный опыт помог мне при работе в equity research в инвестиционных и финансовых компаниях. Особенно это касается консолидации дочек «Связьинвеста» в 2001-м и приватизации НГК «Славнефть» в 2002-м. И я усвоил тогда главный принцип: не так важно, что ты анализируешь – «Мосэнерго», «Ростелеком», «Лукойл» или Positive Technologies, — всегда и везде важны дисконтированные будущие денежные потоки.