Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали не менее 20 радикалов в восточной провинции Гурма

По сообщению представителей военного ведомства, террористы были обнаружены с помощью средств наблюдения с воздуха в населенном пункте Ямба. В результате быстрого реагирования Силы обороны и безопасности (SDF) уничтожили по меньшей мере 20 радикалов и изъяли их оружие и мотоциклы.