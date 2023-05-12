Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали не менее 20 радикалов в восточной провинции Гурма

Уагадугу, 12 мая. Бойцы национальной армии Буркина-Фасо ликвидировали около 20 боевиков в восточной провинции Гурма.
По сообщению представителей военного ведомства, террористы были обнаружены с помощью средств наблюдения с воздуха в населенном пункте Ямба. В результате быстрого реагирования Силы обороны и безопасности (SDF) уничтожили по меньшей мере 20 радикалов и изъяли их оружие и мотоциклы.
Бойцы Вооруженных сил Буркина-Фасо успешно противостоят бандформированиям. Ранее они выследили сотню боевиков и устроили засаду, в ходе которой ликвидировали всех членов группировки.
Кроме того, солдаты национальной армии совместно с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) нейтрализовали более 100 радикалов во время попытки нападения на базу VDP, организовав масштабную контратаку. Помимо этого, военнослужащие конфисковали большое количество техники, принадлежащей бандитам.