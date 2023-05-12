Участок заброшенных земель в 14 гектаров конфисковали у владельца во Владимирской области

Собственнику выносились предписания и штрафы, но ситуация не менялась. В январе 2023 года Россельхознадзор направил в министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области административные дела, чтобы запустить процесс принудительного изъятия неиспользуемого участка. Чиновники ведомства обратились в суд, который вынес решение об отчуждении земель.