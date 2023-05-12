Европейский суд по правам человека не позволил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили лечиться за рубежом

Адвокаты Саакашвили в апреле обратились в ЕСЧП от имени политика. Они пожаловались на отказ суда в освобождении или отсрочке наказания для экс-президента. Решением cтрасбургского дворца правосудия бывшему грузинскому лидеру было отказано в переводе в Варшаву.