Европейский суд по правам человека не позволил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили лечиться за рубежом

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) отказали в переводе на лечение за рубеж. Об этом на брифинге рассказал министр юстиции страны Рати Брегадзе.
Адвокаты Саакашвили в апреле обратились в ЕСЧП от имени политика. Они пожаловались на отказ суда в освобождении или отсрочке наказания для экс-президента. Решением cтрасбургского дворца правосудия бывшему грузинскому лидеру было отказано в переводе в Варшаву.
В середине апреля медики клиники «Вивамед» рассказали о состоянии здоровья политика. На тот момент оно оценивалось как стабильное, но пациент продолжал отказываться от пищи.