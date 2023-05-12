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Европейский суд по правам человека не позволил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили лечиться за рубежом

Политика
Европейский суд по правам человека не позволил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили лечиться за рубежом

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) отказали в переводе на лечение за рубеж. Об этом на брифинге рассказал министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Адвокаты Саакашвили в апреле обратились в ЕСЧП от имени политика. Они пожаловались на отказ суда в освобождении или отсрочке наказания для экс-президента. Решением cтрасбургского дворца правосудия бывшему грузинскому лидеру было отказано в переводе в Варшаву.

В середине апреля медики клиники «Вивамед» рассказали о состоянии здоровья политика. На тот момент оно оценивалось как стабильное, но пациент продолжал отказываться от пищи.
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