Общественники считают, что возвращение Сытого в Банги показало бесстрашие российских союзников перед провокациями и попытками дестабилизации со стороны западных стран. По их мнению, жители республики верят в партнерские отношения между РФ и ЦАР и неоднократно выходили на демонстрации в поддержку данного сотрудничества.