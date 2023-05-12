Центральноафриканские общественники поддержали главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого

Банги, 12 мая. Участники общественных организаций Центральноафриканской Республики поддержали возвращение руководителя Русского дома Дмитрия Сытого на свой пост.
Члены ассоциаций — сторонников президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера поприветствовали главу российской гуманитарной миссии, который ранее пострадал из-за террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства во время покушения на его жизнь. Они пожелали ему здоровья и успешного продолжения работы на территории государства.
Общественники считают, что возвращение Сытого в Банги показало бесстрашие российских союзников перед провокациями и попытками дестабилизации со стороны западных стран. По их мнению, жители республики верят в партнерские отношения между РФ и ЦАР и неоднократно выходили на демонстрации в поддержку данного сотрудничества.
Кроме того, после покушения на Дмитрия Сытого граждане республики вышли на митинг в поддержку руководителя Русского дома. По их словам, он стал настоящим другом для всей страны.
Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов назвал попытки убить лидера гуманитарной миссии нападением на интересы жителей ЦАР, которые выбрали путь сотрудничества с Россией.