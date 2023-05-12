Дым от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Перми

Ранее эксперты отмечали, что в центральной части Свердловской области масштабные пожары за последние дни прошли порядка 86 000 га территории. Согласно сведениям метеорологов, задымление в Перми может сохраниться до ночи субботы. В дневное время после прогрева воздуха концентрация дыма снизится в приземном слое, а запах гари сделается более слабым или совсем перестанет ощущаться.