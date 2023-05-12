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Дым от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Перми

Происшествия
Дым от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Перми

Жители Пермского края заметили дымку, которую принесло ветром от лесных пожаров в Свердловской области. В самой Перми отмечают ухудшение видимости и запах гари.

Как пишет сетевое издание «Ветта», дым от крупных пожаров в Свердловской области долетел до Перми из-за северо-восточного ветра по периферии антициклона. В краевой столице специалисты фиксируют некоторое ухудшение видимости и отчетливый запах гари, уведомили в ГИС-центре Пермского университета.

Ранее эксперты отмечали, что в центральной части Свердловской области масштабные пожары за последние дни прошли порядка 86 000 га территории. Согласно сведениям метеорологов, задымление в Перми может сохраниться до ночи субботы. В дневное время после прогрева воздуха концентрация дыма снизится в приземном слое, а запах гари сделается более слабым или совсем перестанет ощущаться.
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