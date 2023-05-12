МИД ЮАР выразит демарш послу США за заявление о поставках оружия России со стороны африканской республики

Министерство иностранных дел ЮАР отреагировало на слова американского посла Рубена Бригети о поставках вооружения армии России, сообщает News24.
Ранее Бригети утверждал, что Южно-Африканская Республика якобы отправляет оружие РФ. По словам дипломата, российский корабль, находившийся на базе ВМС ЮАР «Саймонстаун» с 6 по 8 декабря 2022 года, отправился обратно с оружием и боеприпасами.
Южноафриканский МИД в ответ на заявления американского посла выразит демарш Бригети. В администрации президента ЮАР также заявили, что у дипломата нет никаких доказательств, подтверждающих обвинения.
Ранее глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что правительство исключает вероятность разрыва дипломатических отношений с Россией под гнетом Запада. Несмотря на давление, ЮАР продолжит взаимодействовать с РФ в рамках двусторонних соглашений.