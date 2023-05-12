Президент России Владимир Путин поручил проработать меры по снижению оттока населения РФ за рубеж

Содержащий распоряжение российского лидера указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что в 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий миграционный отток россиян за рубеж увеличился. В связи с этим Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала в стране, чтобы в конечном итоге добиться снижения оттока населения РФ за границу.