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Президент России Владимир Путин поручил проработать меры по снижению оттока населения РФ за рубеж

Общество
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры по снижению оттока населения РФ за рубеж

Президент России Владимир Путин распорядился проработать меры по снижению оттока населения РФ за рубеж. Глава государства внес соответствующие изменения в Концепцию миграционной политики России на 2019-2025 годы.

Содержащий распоряжение российского лидера указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что в 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий миграционный отток россиян за рубеж увеличился. В связи с этим Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала в стране, чтобы в конечном итоге добиться снижения оттока населения РФ за границу.
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