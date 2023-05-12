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Нефролог Екатерина Корсева перечислила россиянам основные внешние признаки болезни почек

Общество
Нефролог Екатерина Корсева перечислила россиянам основные внешние признаки болезни почек

Несмотря на бессимптомное развитие болезни почек, россиянам следует обращать внимания на некоторые проявления этого недуга во внешности человека. Подробно о видимых признаках заболевания рассказала нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что явным признаком почечной болезни являются отеки ног и области вокруг глаз. Однако Корсева объяснила, что не каждый подобный случай может указывать на проблему со здоровьем. При болезни почек отеки сопровождаются быстрой утомляемостью и частыми периодами слабости.

Кроме этого, по словам нефролога, нужно обращать внимание на болезненные, острые или ноющие ощущения в области поясницы и таза, а также на изменение цвета мочи и частое мочеиспускание.

Помимо этого, специалист предупреждает, что чрезмерная сухость и зуд на коже тоже являются видимыми симптомами патологии почек. Если они не проходят на протяжении долгого времени, то следует незамедлительно обратиться к специалисту и сдать нужные анализы.
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