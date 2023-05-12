Нефролог Екатерина Корсева перечислила россиянам основные внешние признаки болезни почек

В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что явным признаком почечной болезни являются отеки ног и области вокруг глаз. Однако Корсева объяснила, что не каждый подобный случай может указывать на проблему со здоровьем. При болезни почек отеки сопровождаются быстрой утомляемостью и частыми периодами слабости.