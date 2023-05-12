Нефролог Екатерина Корсева перечислила россиянам основные внешние признаки болезни почек

Несмотря на бессимптомное развитие болезни почек, россиянам следует обращать внимания на некоторые проявления этого недуга во внешности человека. Подробно о видимых признаках заболевания рассказала нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что явным признаком почечной болезни являются отеки ног и области вокруг глаз. Однако Корсева объяснила, что не каждый подобный случай может указывать на проблему со здоровьем. При болезни почек отеки сопровождаются быстрой утомляемостью и частыми периодами слабости.
Кроме этого, по словам нефролога, нужно обращать внимание на болезненные, острые или ноющие ощущения в области поясницы и таза, а также на изменение цвета мочи и частое мочеиспускание.
Помимо этого, специалист предупреждает, что чрезмерная сухость и зуд на коже тоже являются видимыми симптомами патологии почек. Если они не проходят на протяжении долгого времени, то следует незамедлительно обратиться к специалисту и сдать нужные анализы.