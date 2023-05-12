В результате взрыва СВУ в Мелитополе пострадал и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области

Взрывчатка, заложенная в мусорном баке, сработала в момент выхода из дома чиновника. Пострадавший был направлен в больницу. Пока что нет сведений о степени тяжести здоровья, в которой он был госпитализирован. Мужчина получил минно-взрывные травмы.