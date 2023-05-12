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В результате взрыва СВУ в Мелитополе пострадал и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области

Происшествия
В результате взрыва СВУ в Мелитополе пострадал и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области

Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал в результате детонации самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Взрывчатка, заложенная в мусорном баке, сработала в момент выхода из дома чиновника. Пострадавший был направлен в больницу. Пока что нет сведений о степени тяжести здоровья, в которой он был госпитализирован. Мужчина получил минно-взрывные травмы.

После взрыва на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов для определения лиц, причастных к происшествию. Для проведения экспертиз были взяты объекты, найденные во время осмотра территории.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел утром 12 мая. Он отразился на состоянии рядом припаркованных машин.
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