В результате взрыва СВУ в Мелитополе пострадал и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области

Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал в результате детонации самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Взрывчатка, заложенная в мусорном баке, сработала в момент выхода из дома чиновника. Пострадавший был направлен в больницу. Пока что нет сведений о степени тяжести здоровья, в которой он был госпитализирован. Мужчина получил минно-взрывные травмы.
После взрыва на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов для определения лиц, причастных к происшествию. Для проведения экспертиз были взяты объекты, найденные во время осмотра территории.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел утром 12 мая. Он отразился на состоянии рядом припаркованных машин.