Тбилиси обвинил Москву в попытке рассорить Грузию с ЕС прямым авиасообщением и отменой виз

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе заявил о вероятном намерении Москвы рассорить Тбилиси с Брюсселем. Якобы именно с этой целью в России отменили визы для граждан Грузии и восстановили рейсы прямого авиасообщения, передает корреспондент деловой газеты «ВЗГЛЯД» из Тбилиси.
«Мотивацией решения России может быть желание сделать напряженными отношения Грузии и ЕС», – сказал председатель парламентского комитета по правам человека.
С другой стороны, он подчеркнул, что эти шаги российской стороны можно считать и конструктивными – они автоматически решают много задач, которые до этого были проблемой для большего числа жителей Грузии.
Грузинское правительство думает о получении статуса претендента на вступление в ЕС в конце 2023 года. При этом грузины сильно обиделись, что Брюссель еще в прошлом году предоставил такой статус Киеву и Кишиневу, а Тбилиси предложил лишь «европейскую перспективу».