Тбилиси обвинил Москву в попытке рассорить Грузию с ЕС прямым авиасообщением и отменой виз

Грузинское правительство думает о получении статуса претендента на вступление в ЕС в конце 2023 года. При этом грузины сильно обиделись, что Брюссель еще в прошлом году предоставил такой статус Киеву и Кишиневу, а Тбилиси предложил лишь «европейскую перспективу».