Женева, 12 мая. Совет Организации Объединенных Наций по правам человека с трудом принял резолюцию по Судану, инициированную странами Запада. Она получила одобрение лишь 18 из 47 государств — членов СПЧ ООН.
Стоит отметить, что Совет принял предложение, осуждающее действия суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР), несмотря на то, что ни одна африканская страна данную инициативу не поддержала. Вашингтон и Лондон ожидаемо оказались в числе 18-ти проголосовавших «за», 15 государств высказались «против».
«Я думаю, что народу Судана очень важно знать, что мы находимся здесь, в Совете по правам человека в Женеве, наблюдая за происходящим, и что мы в ужасе от того, что видим», — сказал посол Великобритании Саймон Мэнли после заседания.
Западные дипломаты ожидали более обнадеживающих результатов голосования, что расширило бы полномочия по надзору за злоупотреблениями и нарушениями прав человека. Однако для получения одобрения за последние дни положение многократно смягчилось. Показательная единогласная позиция государств Африки стала явным признаком растущего сопротивления западным инициативам, направленным на усиление контроля над происходящим на Черном континенте.
Арабские страны также последовательно выступали против данного предложения, указывая на риск срыва мирных переговоров под эгидой Саудовской Аравии.
Посол Судана назвал конфликт вооруженных сил республики и СБР внутренним делом и призвал к «африканским решениям африканских проблем».
«Почему вы спешите с проведением такой специальной сессии в это время, тем более что она не получила поддержки ни в одной африканской или арабской стране? То, что происходит в Судане, является внутренним делом, и то, что делают суданские вооруженные силы, является конституционной обязанностью всех армий во всех странах мира», — подчеркнул он.
Поздним вечером 11 мая представители главнокомандующего суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхана и главы СБР Мухаммеда Хамдана Дагло подписали предварительную декларацию в саудовском городе Джидде. Стороны закрепили гуманитарные обещания, но без объявления перемирия.
Ранее Судан призвал прекратить внешнее вмешательство в дела государства и выслать миссию ООН. Арабские СМИ сообщали о намерении властей республики выдворить посланника Фолькера Пертеса за разжигание гражданской войны в стране.