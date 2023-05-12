Совет ООН по правам человека с трудом одобрил резолюцию по Судану

Западные дипломаты ожидали более обнадеживающих результатов голосования, что расширило бы полномочия по надзору за злоупотреблениями и нарушениями прав человека. Однако для получения одобрения за последние дни положение многократно смягчилось. Показательная единогласная позиция государств Африки стала явным признаком растущего сопротивления западным инициативам, направленным на усиление контроля над происходящим на Черном континенте.