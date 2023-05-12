Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил об опасности третьей мировой войны и заявил о ее максимальной близости

Об этом российский политик заявил 12 мая, в пятницу. Ключевая цель Москвы заключается в возвращении миропорядка к принципам равенства, подчеркнул он. После распада СССР баланс сил в мире был смещен, Вашингтон и его партнеры по Североатлантическому альянсу начали воспринимать произошедшее как собственную победу, добавил Медведев.