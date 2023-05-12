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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил об опасности третьей мировой войны и заявил о ее максимальной близости

Политика
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил об опасности третьей мировой войны и заявил о ее максимальной близости

Международная арена подошла к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей. Соответствующую точку зрения озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Об этом российский политик заявил 12 мая, в пятницу. Ключевая цель Москвы заключается в возвращении миропорядка к принципам равенства, подчеркнул он. После распада СССР баланс сил в мире был смещен, Вашингтон и его партнеры по Североатлантическому альянсу начали воспринимать произошедшее как собственную победу, добавил Медведев.

Ранее председатель партии «Единая Россия» предсказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу Гитлера.
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