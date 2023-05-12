СМИ сообщили о похищении сына владельца сети клиник «Гемотест» Рудема Газиева в Москве

Неизвестные похитили сына основателя сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Несколько дней назад 21-летний студент РУДН Аким Газиев вернулся из Петербурга в Москву, но так и не был замечен на учебе. Спустя время, 11 мая, неизвестные позвонили отцу и сообщили, что юноша похищен.
Через несколько часов злоумышленник потребовал за студента миллион долларов. При этом собрать необходимую сумму Рудем Газиев должен был за сутки. Гендиректор «Гемотеста» незамедлительно обратился в полицию. Пропавшего Акима и его похитителей разыскивают столичные правоохранители.
Ранее сотрудники МВД нашли живой похищенную жену экс-командующего Воздушно-десантных войск РФ Александра Колмакова. Полиция потратила на поиск женщины меньше суток.