Укрывавшему фигурантку дела о теракте против военкора Татарского мужчине запретили покидать место жительства

Мужчина отбывает меру пресечения на улице Федора Абрамова в поселке Парголово. Покинуть жилье он может лишь при необходимости явки к следователю или в суд. На время расследования россиянин не может покидать отведенное место, а также отправлять и получать письма, SMS-сообщения, если на то нет разрешения. Действует запрет и на выход в Сеть, сообщает 78.ru.