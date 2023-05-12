Укрывавшему фигурантку дела о теракте против военкора Татарского мужчине запретили покидать место жительства

Укрывавший обвиняемую в совершении теракта, который привел к смерти корреспондента Владлена Татарского, мужчина находится под домашним арестом. Журналисты выяснили, где находится фигурант уголовного дела.
Мужчина отбывает меру пресечения на улице Федора Абрамова в поселке Парголово. Покинуть жилье он может лишь при необходимости явки к следователю или в суд. На время расследования россиянин не может покидать отведенное место, а также отправлять и получать письма, SMS-сообщения, если на то нет разрешения. Действует запрет и на выход в Сеть, сообщает 78.ru.
Взрыв произошел в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля. В результате случившегося погиб военкор Татарский. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело.