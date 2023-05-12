Линия защиты: как строится оборона российских границ

Все, что описано выше — первый эшелон обороны. За ним, на удалении в несколько километров, обычно выстраивается второй по точно такому же принципу, затем третий и далее. Именно такого построения требует боевой устав, однако, полагаю, за прошедшие полгода можно было создать не только уставную линию, но и в значительное мере ее улучшить. На фронте никогда не бывает затишья: каждое подразделение в любую минуту своего пребывания в зоне боевых действий должно заниматься совершенствованием позиций. Выкопал одну траншею — копай вторую, оборудовал основную точку — оборудуй запасную или ложную, и так до бесконечности.