Линия защиты: как строится оборона российских границ

В последние дни разговоры вокруг ситуации на Украине касаются в основном контрнаступления ВСУ. Оно было анонсировано еще осенью прошлого года, перенесено на зиму, затем на весну, и вот наконец появились признаки наступательной активности.
За это время с подачи ЧВК «Вагнер» на наиболее опасных направлениях стали строиться оборонительные рубежи. «Линии Вагнера», затем получившие название «засечной черты», призваны затруднить возможное продвижение противника вглубь нашей территории. За полгода мобилизованными войсками, инженерными подразделениями, отрядами добровольцев и «музыкантов» практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения была выстроена мощная позиционная оборона, удержание которой теперь целиком и полностью зависит от грамотного военного управления и стойкости личного состава.
Цель данной статьи — рассказать, каким образом выстраивается линия обороны, какие при этом проводятся мероприятия, как может действовать противник и какие цели достигаются при правильном планировании и твердом управлении обороняющимися войсками.
Тонкости защиты
Итак, известно, что в зависимости от складывающейся обстановки применяется позиционная или маневренная оборона, а также их глубокое сочетание. Позиционная оборона выстраивается на тех рубежах, где потеря территории совершенно недопустима, и ведется в целях длительного удержания участков местности или конкретных объектов. Обычно она имеет несколько эшелонов, представляющих собой систему позиций, рубежей и укрепленных районов с подготовленными средствами огневого поражения противника.
Маневренная оборона выстраивается там, где удержание территории не несет стратегического смысла, а ее оставление позволяет выиграть время для перегруппировки войск и нанесения противнику решающего поражения. В таком случае войска ведут оборонительные бои, скачками перемещаясь от одного подготовленного рубежа к другому. Обычно такие действия сопровождаются короткими контратаками.
Эшелонированное построение обороны последовательно включает в себя передовые дозоры, боевое охранение, передовые позиции, которые представляют собой так называемую «полосу обеспечения» перед передним краем в 6-8 км. Они предназначены для введения противника в заблуждение относительно истинного начертания защитной линии. Наступающие отряды противника, соприкоснувшиеся с обороной, вынуждены вступить с ними в бой и преждевременно развернуть свои силы, ставя себя в невыгодное тактическое положение, в котором противник обычно подходит к переднему краю.
То есть, продвижение врага вглубь обороны на 6-8 км не тождественно ее прорыву. Речь идет только о борьбе с боевым охранением и передовыми позициями. Лишь смяв их, противник выходит к истинному переднему краю обороны (ПКО) уже потрепанным, с утраченным элементом внезапности. Дальше начинается самое интересное.
Ликвидация
Подразделения на ПКО, войдя в боевое соприкосновение с противником, приступают к его уничтожению. Здесь — первая оборонительная линия, и в большинстве случаев наступающие вязнут в боях за передний край.
ПКО состоит из районов обороны батальонов, а те — из опорных пунктов рот и взводов. Перед первой траншеей местность минируется, ставятся различные заграждения, в том числе те самые противотанковые надолбы — выполненные из прочного бетона и скрепленные цепями тетраэдры, линии которых протянулись на сотни километров по всей линии фронта. Именно здесь происходят решающие события.
За первой траншеей, на удалении полукилометра, оборудуется вторая — оттуда ведется огневая поддержка подразделений, находящихся впереди, а также поражается противник перед ПКО. Здесь же обычно располагаются позиции минометчиков, которые оборудуют себе временные, запасные и ложные огневые точки.
Третья траншея находится на удалении до километра от второй. Ее защитники ведут огонь в полосе между ними, а также своим маневром усиливают угрожаемые направления. Еще через полкилометра оборудуется четвертая траншея, откуда идет огневая поддержка подразделений, занимающих третью и на подступах к ней. Примерно там же располагаются огневые позиции приданной артиллерии, которые, как и минометчики, оборудуют себе временные, запасные и ложные точки.
Основу системы огня составляют танки и БМП, расчеты ПТУР, АГС, минометы, а также своя и приданная артиллерия. Все огневые средства постоянно перемещаются, не оставаясь подолгу на одной позиции, что в значительной мере затрудняет противнику борьбу с ними. При этом враг постоянно подвергается артударам, обстрелам из реактивных систем залпового огня, его бьют боевые вертолеты, штурмовики и бомбардировщики.
Все, что описано выше — первый эшелон обороны. За ним, на удалении в несколько километров, обычно выстраивается второй по точно такому же принципу, затем третий и далее. Именно такого построения требует боевой устав, однако, полагаю, за прошедшие полгода можно было создать не только уставную линию, но и в значительное мере ее улучшить. На фронте никогда не бывает затишья: каждое подразделение в любую минуту своего пребывания в зоне боевых действий должно заниматься совершенствованием позиций. Выкопал одну траншею — копай вторую, оборудовал основную точку — оборудуй запасную или ложную, и так до бесконечности.
Остается надеяться на мужество и стойкость наших бойцов, на упорство и тактическую грамотность командования. Все условия для того, чтобы проявить себя, созданы.