Волгоградские полицейские вычислили ограбившего магазин мужчину по следам кроссовок

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в продуктовый магазин в поселке Даниловка зашел покупатель и попросил сигареты. Затем он внезапно выхватил нож и стал угрожать расправой продавцу, сообщает ИА «Городские вести». Мужчина был в перчатках. Он открыл кассу, забрал оттуда выручку в размере 15 тысяч рублей, после чего скрылся.