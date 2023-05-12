Волгоградские полицейские вычислили ограбившего магазин мужчину по следам кроссовок

Правоохранители Даниловского района Волгоградской области задержали 31-летнего местного жителя. Он подозревается в разбойном нападении на магазин.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в продуктовый магазин в поселке Даниловка зашел покупатель и попросил сигареты. Затем он внезапно выхватил нож и стал угрожать расправой продавцу, сообщает ИА «Городские вести». Мужчина был в перчатках. Он открыл кассу, забрал оттуда выручку в размере 15 тысяч рублей, после чего скрылся.
Продавец вызвал полицейских. Те на месте происшествия организовали проверку. В ходе осмотра был обнаружен след подошвы обуви, который и помог правоохранителям разыскать грабителя. Им оказался ранее судимый уроженец Камышина. Мужчину задержали. След подошвы его обуви в точности совпал со следом, оставленном на месте преступления. Задержанный сознался в ограблении. В его отношении возбуждено уголовное дело.