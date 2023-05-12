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Евросоюз привел свои данные о потерях ВСУ в конфликте на Украине

Политика
Евросоюз привел свои данные о потерях ВСУ в конфликте на Украине

ЕС оценивает потери военнослужащих ВСУ с начала конфликта с Россией в 13 тысяч убитыми и 35 тысяч ранеными. Об этом сообщило издание Euractiv, ссылаясь на документ дипломатической службы.

Также в нем дана американская оценка потерь украинской стороны. По информации представителей США, в ходе специальной военной операции РФ Киев потерял 17,5 тысячи человек убитыми. Всего стали инвалидами, погибли или пропали без вести за время боевых действий от 124 до 131 тысячи солдат ВСУ. При этом Euractiv признает, что в данный момент почти невозможно получить официальное подтверждение потерь в ходе конфликта.

Ранее военный эксперт, полковник Эдуард Басурин заявил о том, что потери в рядах ВСУ идут на сотни тысяч. Он также объяснил, зачем украинское руководство стремится засекретить убыль личного состава.
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