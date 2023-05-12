Евросоюз привел свои данные о потерях ВСУ в конфликте на Украине

Также в нем дана американская оценка потерь украинской стороны. По информации представителей США, в ходе специальной военной операции РФ Киев потерял 17,5 тысячи человек убитыми. Всего стали инвалидами, погибли или пропали без вести за время боевых действий от 124 до 131 тысячи солдат ВСУ. При этом Euractiv признает, что в данный момент почти невозможно получить официальное подтверждение потерь в ходе конфликта.