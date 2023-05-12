Нутрициолог София Кованова рассказала, почему нельзя пропускать завтрак

Питательный и разнообразный завтрак помогает регулировать голод в течение дня, а также восполняет резервы организма. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
По словам эксперта, спустя четыре часа после засыпания организм начинает расходовать внутренние запасы, из-за чего к пробуждению уровень глюкозы в крови сильно понижается. Чтобы восполнить резервы, в завтраке должен быть не только сахар, но и протеины, полезные жиры, клетчатка и углеводы. Утренний рацион может включать творог, яйца, орехи и различные крупы.
«Если утренний рацион состоит из сладостей и кофе, то это приведет к резким скачкам уровня сахара. Бодрость почувствуете лишь на короткое время, а чувство насыщения так и не придет», — объяснила Кованова в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт посоветовала начать день со стакана воды. Это улучшит самочувствие и наладит работу ЖКТ. Также диетолог порекомендовала не переедать утром, в противном случае может возникнуть сонливость.