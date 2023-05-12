Нутрициолог София Кованова рассказала, почему нельзя пропускать завтрак

По словам эксперта, спустя четыре часа после засыпания организм начинает расходовать внутренние запасы, из-за чего к пробуждению уровень глюкозы в крови сильно понижается. Чтобы восполнить резервы, в завтраке должен быть не только сахар, но и протеины, полезные жиры, клетчатка и углеводы. Утренний рацион может включать творог, яйца, орехи и различные крупы.