Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Свердловской области за сутки возбудили 115 административных дел из-за нарушения правил пожарной безопасности

Происшествия
В Свердловской области за сутки возбудили 115 административных дел из-за нарушения правил пожарной безопасности

Сотрудники лесничеств, МВД, МЧС и органов местного самоуправления ежедневно ведут патрулирование лесов и других территорий Свердловской области. В результате наблюдений за прошедшие сутки было выявлено 115 нарушений, а за всю неделю — 263 случая.

Как сообщает пресс-служба региона, по факту несоблюдения правил безопасности с начала пожароопасного периода было возбуждено порядка 950 административных дел. По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова, работа по выявлению подобных нарушений была усилена по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Следует отметить, что в Свердловской области на сегодняшний день ликвидировано 33 лесных пожара. Общая площадь возгораний сократилась до 50,7 тысячи гектаров.
свердловская область правила пожарной безопасности административное правонарушение
Военкоры ФАН