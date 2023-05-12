В Свердловской области за сутки возбудили 115 административных дел из-за нарушения правил пожарной безопасности

Как сообщает пресс-служба региона, по факту несоблюдения правил безопасности с начала пожароопасного периода было возбуждено порядка 950 административных дел. По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова, работа по выявлению подобных нарушений была усилена по поручению губернатора Евгения Куйвашева.