Весеннюю посевную кампанию завершают на Кубани

Весенняя посевная кампания подошла к завершению в Краснодарском крае. Работы выполнены более чем на 75% от запланированных площадей, то есть засеяно порядка 1,3 млн га пахотных земель. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Как сообщает «Кубанское информационное агентство», в полевых работах задействовано свыше 500 единиц современной сельскохозяйственной техники. Специалисты окончили сев свеклы, сев подсолнечника выполнен на 88% от плана, кукурузы – на 76%, сои – на 45% и риса – на 38%, поделился кубанский губернатор.
Кроме того, на 100% выполнили весеннюю посевную кампанию Каневской и Приморско-Ахтарский районы. К завершению посевных работ приближаются Белоглинский, Кавказский, Тихорецкий и Тбилисский районы, добавил Кондратьев.