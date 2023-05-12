Именитая любовница IT-сотрудника Wildberries из баскетбольного «Динамо» выкинула вещи его жены на 1,5 млн рублей

Узнав о романе, Ким нашла разлучницу в соцсетях и потребовала покинуть свою семейную квартиру, где айтишник из Wildberries и баскетболистка уже проживали вместе, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. После того как неверный супруг заявил о желании разорвать отношения с любовницей, девушка вынесла из квартиры все вещи Ким.