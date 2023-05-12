Именитая любовница IT-сотрудника Wildberries из баскетбольного «Динамо» выкинула вещи его жены на 1,5 млн рублей

Закрутившая роман с женатым IT-сотрудником Wildberries баскетболистка новосибирского «Динамо» Виктория Щербакова выбросила вещи супруги любовника в мусорный бак. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей, рассказала жена «казановы» Анфиса Ким.
По словам Ким, супруг начал отношения с Щербаковой, когда в семейной паре произошел разлад. После ссоры с мужем она вместе с ребенком уехала к подруге.
Узнав о романе, Ким нашла разлучницу в соцсетях и потребовала покинуть свою семейную квартиру, где айтишник из Wildberries и баскетболистка уже проживали вместе, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. После того как неверный супруг заявил о желании разорвать отношения с любовницей, девушка вынесла из квартиры все вещи Ким.
«И она выкинула все мои вещи, вещи моего ребенка — «Лего Дупло» — всю мою одежду, мои документы, мои выпускные альбомы, мою ювелирку, мой парфюм», — рассказала обманутая жена о произошедшем далее.
Пострадавшая от рук мстительной спортсменки женщина подчеркнула, что Щербакова была осведомлена о наличии жены и ребенка у своей пассии. По факту инцидента Ким написала заявление в полицию.
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