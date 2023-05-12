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Самарец выстрелил в глаз своей бывшей возлюбленной

Происшествия
Самарец выстрелил в глаз своей бывшей возлюбленной

Бывший возлюбленный выстрелил девушке в глаз из-за отказа продолжать с ним отношения. Судебные приставы Самарской области взыскали в пользу потерпевшей 250 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Как передает «КП-Самара», пьяный самарец приехал к своей бывшей девушке на работу, чтобы выяснить причину расставания. В ходе ссоры мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в девушку. Пуля попала в глазное яблоко. Девушка обратилась за помощью к сотрудникам ближайшей автозаправки. Они остановили мужчину, преследовавшего девушку, и оказали пострадавшей первую помощь.

Благодаря своевременной помощи, жизнь девушки удалось спасти, однако глазное яблоко пришлось удалить. Суд признал вину самарца и назначил ему лишение свободы, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей.
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