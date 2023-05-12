Самарец выстрелил в глаз своей бывшей возлюбленной

Как передает «КП-Самара», пьяный самарец приехал к своей бывшей девушке на работу, чтобы выяснить причину расставания. В ходе ссоры мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в девушку. Пуля попала в глазное яблоко. Девушка обратилась за помощью к сотрудникам ближайшей автозаправки. Они остановили мужчину, преследовавшего девушку, и оказали пострадавшей первую помощь.