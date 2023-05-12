«ФАН повсюду»: что происходит на Украине

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказывает о значении боевых действий под Бахмутом.
«Бахмутская мясорубка», организованная ЧВК «Вагнер», свою задачу выполнила полностью. Операция по перемалыванию отрядов ВСУ в Бахмуте задумывалась для отвлечения противника от действий, которые могли затруднить проведение частичной мобилизации. В итоге вместо того, чтобы развивать успех на некоторых направлениях, противник был вынужден тратить свои силы на удержание Бахмута. Результатом стали огромные потери ВСУ, которые не позволили провести широко анонсированное «зимнее контрнаступление». Теперь точно так же в Бахмуте гибнут силы, предназначенные для проведения «весеннего контрнаступления».
В результате боевые действия в Бахмуте, которые вели штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», дали российским войскам возможность восстановить боеспособность и развернуть новые части и подразделения, которые в дальнейшем выстроили стратегическую линию обороны и сейчас занимают эти рубежи, готовые принять на себя удар ВСУ. Если, конечно, он состоится.
О том, что происходит вокруг Бахмута и какие задачи позволила решить «Бахмутская мясорубка», рассказывает военный обозреватель Алексей Суконкин @A_S_Sukonkin
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