«ФАН повсюду»: что происходит на Украине

«Бахмутская мясорубка», организованная ЧВК «Вагнер», свою задачу выполнила полностью. Операция по перемалыванию отрядов ВСУ в Бахмуте задумывалась для отвлечения противника от действий, которые могли затруднить проведение частичной мобилизации. В итоге вместо того, чтобы развивать успех на некоторых направлениях, противник был вынужден тратить свои силы на удержание Бахмута. Результатом стали огромные потери ВСУ, которые не позволили провести широко анонсированное «зимнее контрнаступление». Теперь точно так же в Бахмуте гибнут силы, предназначенные для проведения «весеннего контрнаступления».