Боевики СДС похитили жителей поселков в Хасаке и Ракке

Курдские формирования при тесном сотрудничестве с военными США сегодня контролируют обширные территории Заевфратья. В этих регионах сосредоточена большая часть всех природных ресурсов Сирии. Этим охотно пользуются боевики, оккупировавшие территории. Действуя сообща с американскими военными, из страны контрабандой вывозят нефть и газ через иракскую границу. Дамаск неоднократно выступал против нелегальной транспортировки энергоресурсов, однако западные государства никак не реагируют на протесты.