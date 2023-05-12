Боевики СДС похитили жителей поселков в Хасаке и Ракке

Боевики «Сирийских демократических сил» (СДС), вооруженные «до зубов», похитили несколько человек в Хасаке и Ракке. Сообщается, что для миссии они также задействовали вертолеты.
Курды из СДС совершили налеты на ряд деревень, принадлежащих к району Телль Хамис, а также на дома в провинциях Хасака и Ракка. Предлогом для рейда стал поиск дезертиров. В результате миссии курдские формирования похитили несколько человек.
Местные жители сообщают, что вооруженные налеты совершаются регулярно. Однако истинной их причиной является похищение мирных людей для реализации преступлений, совершаемых проамериканскими формированиями СДС. Так, завербованных людей могут использовать для защиты конвоев грузовиков, которые незаконно перевозят ресурсы из Сирии в соседние страны.
Курдские формирования при тесном сотрудничестве с военными США сегодня контролируют обширные территории Заевфратья. В этих регионах сосредоточена большая часть всех природных ресурсов Сирии. Этим охотно пользуются боевики, оккупировавшие территории. Действуя сообща с американскими военными, из страны контрабандой вывозят нефть и газ через иракскую границу. Дамаск неоднократно выступал против нелегальной транспортировки энергоресурсов, однако западные государства никак не реагируют на протесты.