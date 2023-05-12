Политолог Безпалько: После отмены визового режима в Россию через Грузию могут проникнуть украинские диверсанты

Работающие в аэропортах Грузии компании могут попасть под санкции США, если займутся обслуживанием российских самолетов, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Как считает российский политолог Богдан Безпалько, Америка по-прежнему сохраняет серьезное влияние на политические элиты Грузии.
Возможные санкции должны вызывать большую обеспокоенность у компаний, работающих в грузинских аэропортах, добавил Пател. Ранее основатель грузинкой авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что «нельзя исключать» возобновление прямых полетов из Грузии в Россию после соответствующей подготовки. Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Как сообщили СМИ источники в авиационных кругах, первые полеты российских авиакомпаний в Грузию могут состояться уже на следующей неделе. В то же время глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решения России как «позитивные».
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, грузины могут в одностороннем порядке отказаться возобновлять авиасообщение с Россией, но этим нанесут ущерб своим же гражданам.
«Мне кажется, пока рано говорить о том, как после решения Москвы увеличится турпоток из России в Грузию, и наоборот. Мы пока находимся в самом начале пути, и, кстати, уже публично звучат опасения на тот счет, что из-за отмены визового режима в Россию через Грузия могут проникнуть диверсанты, действующие в интересах Украины. Но в целом, это говорит о начале нормализации отношений с Грузией, которые были заморожены в 2019 году, — указал Безпалько. — Понятно, что в России оценили аналогичную политику, которую в последнее время проводит Тбилиси. Грузия с самого начала военной спецоперации РФ отказывалась вводить экономические санкции против РФ, а также от любых шагов, ведущих к военной эскалации между нашими странами».
Россия хотела нормализовать отношения с этой страной, но, к сожалению, наши инициативы натыкаются на довольно серьезные препятствия.
«В том числе — на истерику со стороны Саломе Зурабишвили, проамериканского президента Грузии, которая следует четко в западном тренде. Это, честно говоря, выглядит довольно комично, потому что так нервно и агрессивно реагировать на отмену визового режима для своих же граждан странно для президента страны. Равно как и на возобновление перелетов между двумя странами», — отметил политолог.
Безпалько напомнил о том, что в Грузии есть хорошо выдрессированная проамериканская оппозиция, способная по любому поводу, не устраивающему Америку, тут же выйти на улицы с яркими лозунгами и шумными акциями.
«В целом, США сохраняют очень серьезное влияние и на грузинскую политическую элиту. Мы видели все это совсем недавно, в ходе четко спланированной организации беспорядков в Тбилиси, возникших из-за возможного принятия парламентом республики "Закона об иноагентах", — напомнил аналитик. — В целом, я не думаю, что, если Грузия сейчас отказалась от любой военной эскалации, то она вдруг решится на нее потом. В целом, на какие шаги они могут пойти? Ввести визовый режим для своих собственных граждан, живущих в России, или какие-то выездные визы в страну? Теоретически это возможно, но на практике — скорее всего, нет».
Также грузины могут в одностороннем порядке отказаться возобновить авиасообщение с Россией, указал он.
«Тем не менее, наше решение о возобновлении рейсов они все равно отменить не смогут. Да, они могут чинить препятствия в том плане, чтобы не было физического обмена авиарейсами между Грузией и РФ. Мы сделали шаг навстречу и, отказавшись сделать ответный шаг, власти Грузии будут усложнять жизнь в основном собственным гражданам. Что наверняка не останется без ответа с их стороны», — заключил Богдан Безпалько.
Напомним, ранее указы Владимира Путина вызвали гневную реакцию у грузинского президента Саломе Зурабишвили, заявившей об «очередной российской провокации». Восстановление прямого авиасообщения, по ее словам, «недопустимо», пока продолжается конфликт на Украине. Заодно президент назвала «неприемлемым» и решение Владимира Путина упразднить для грузин визовый режим, хотя этот вопрос относится к внутренним делам самой России. Позднее Зурабишвили поняла, что погорячилась и выпустила новое заявление, в котором призвала правительство созвать Совет безопасности и «рассмотреть идею отмены безвизового режима для россиян».