Политолог Безпалько: После отмены визового режима в Россию через Грузию могут проникнуть украинские диверсанты

Напомним, ранее указы Владимира Путина вызвали гневную реакцию у грузинского президента Саломе Зурабишвили, заявившей об «очередной российской провокации». Восстановление прямого авиасообщения, по ее словам, «недопустимо», пока продолжается конфликт на Украине. Заодно президент назвала «неприемлемым» и решение Владимира Путина упразднить для грузин визовый режим, хотя этот вопрос относится к внутренним делам самой России. Позднее Зурабишвили поняла, что погорячилась и выпустила новое заявление, в котором призвала правительство созвать Совет безопасности и «рассмотреть идею отмены безвизового режима для россиян».