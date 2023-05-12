Эрдоган призвал кандидата на пост главы Турции Кылычдароглу «постыдиться» слова о якобы вмешательстве РФ в выборы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал кандидата от оппозиционной партии на пост главы государства Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» из-за его слов о якобы причастности Москвы к выборам в стране.
Об этом стало известно 12 мая, в пятницу. Так Эрдоган заявил в ходе своего выступления в Стамбуле.
«Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?» — заявил Эрдоган.
Напомним, Кылычдароглу является главным конкурентом действующего лидера Турции. Выборы на пост главы государства должны пройти 14 мая, в воскресенье.