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Эрдоган призвал кандидата на пост главы Турции Кылычдароглу «постыдиться» слова о якобы вмешательстве РФ в выборы

Политика
Эрдоган призвал кандидата на пост главы Турции Кылычдароглу «постыдиться» слова о якобы вмешательстве РФ в выборы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал кандидата от оппозиционной партии на пост главы государства Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» из-за его слов о якобы причастности Москвы к выборам в стране.

Об этом стало известно 12 мая, в пятницу. Так Эрдоган заявил в ходе своего выступления в Стамбуле.

«Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?» — заявил Эрдоган.

Напомним, Кылычдароглу является главным конкурентом действующего лидера Турции. Выборы на пост главы государства должны пройти 14 мая, в воскресенье.
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