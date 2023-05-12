Стоимость проведения праздничного концерта к Дню России в Новосибирске оценивается в 1,4 млн рублей

В Новосибирске продолжаются поиски организаторов праздничного концерта в честь Дня России. Соответствующий аукцион с начальной стоимостью 1,4 млн рублей размещен на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», сообщает сетевое издание InfoPro54.ru. Точное место будет определено заказчиком не позднее, чем за 10 дней до мероприятия.
По условиям контракта продолжительность праздника должна быть не менее четырех часов. От подрядчика требуется программа концерта, тематические интерактивные площадки и анимационная группа. Кроме того, организаторы праздника должны будут обеспечить фотосъемку, установку светового оборудования, монтаж металлических барьеров и контрольно-пропускных рамок. Компании могут подавать заявки на участие в аукционе до 18 мая.