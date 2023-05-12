Стоимость проведения праздничного концерта к Дню России в Новосибирске оценивается в 1,4 млн рублей

По условиям контракта продолжительность праздника должна быть не менее четырех часов. От подрядчика требуется программа концерта, тематические интерактивные площадки и анимационная группа. Кроме того, организаторы праздника должны будут обеспечить фотосъемку, установку светового оборудования, монтаж металлических барьеров и контрольно-пропускных рамок. Компании могут подавать заявки на участие в аукционе до 18 мая.