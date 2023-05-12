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Мировые цены на нефть начали снижаться 12 мая в пределах 0,5%

Мировые цены на нефть начали снижаться 12 мая в пределах 0,5%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на июль утром в пятницу, 12 мая, снизилась на 0,49%, опустившись до 74,61 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,4% до 70,6 доллара, передает деловая газета «Взгляд».

Топливные брокеры ожидают информацию от американской нефтесервисной компании Baker Hughes о численности работающих буровых установок в США. Обновленные данные публикуют каждую пятницу. За прошедшую неделю, окончившуюся 5 мая, их количество уменьшилось на четыре – до 588 вышек.

По мнению директора JTD Energy Services Джона Дрисколла, биржевые цены на нефть скоро могут достичь минимума, после чего трейдеры будут заключать новые долгосрочные соглашения.
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