Мировые цены на нефть начали снижаться 12 мая в пределах 0,5%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на июль утром в пятницу, 12 мая, снизилась на 0,49%, опустившись до 74,61 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,4% до 70,6 доллара, передает деловая газета «Взгляд».