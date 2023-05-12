Актрису Наталью Дрожжину потребовали приговорить к шести годам колонии по делу о хищении квартир артиста Баталова

Дрожжина стала фигурантом уголовного дела вместе с супругом Михаилом Цивиным. Они подозреваются в хищении недвижимости семьи Баталова с помощью оформления доверенности, прибегнув к обману. Ранее сообщалось, что суд решил не помещать актрису в СИЗО на время следствия.