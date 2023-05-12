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Актрису Наталью Дрожжину потребовали приговорить к шести годам колонии по делу о хищении квартир артиста Баталова

Происшествия
Актрису Наталью Дрожжину потребовали приговорить к шести годам колонии по делу о хищении квартир артиста Баталова

Советскую и российскую актрису Наталью Дрожжину требуют осудить на шесть лет по делу о хищении недвижимости семьи народного артиста СССР Вячеслава Баталова. Соответствующую инициативу выдвинул прокурор.

Сотрудник надзорного органа настаивает на избрании определенного срока наказания артистке. Информацию подтвердили в Замоскворецком суде Москвы, передает Telegram-канал ТАСС.

Дрожжина стала фигурантом уголовного дела вместе с супругом Михаилом Цивиным. Они подозреваются в хищении недвижимости семьи Баталова с помощью оформления доверенности, прибегнув к обману. Ранее сообщалось, что суд решил не помещать актрису в СИЗО на время следствия.
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