Актрису Наталью Дрожжину потребовали приговорить к шести годам колонии по делу о хищении квартир артиста Баталова

Советскую и российскую актрису Наталью Дрожжину требуют осудить на шесть лет по делу о хищении недвижимости семьи народного артиста СССР Вячеслава Баталова. Соответствующую инициативу выдвинул прокурор.
Сотрудник надзорного органа настаивает на избрании определенного срока наказания артистке. Информацию подтвердили в Замоскворецком суде Москвы, передает Telegram-канал ТАСС.
Дрожжина стала фигурантом уголовного дела вместе с супругом Михаилом Цивиным. Они подозреваются в хищении недвижимости семьи Баталова с помощью оформления доверенности, прибегнув к обману. Ранее сообщалось, что суд решил не помещать актрису в СИЗО на время следствия.