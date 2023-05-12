Учеба на дому: в чем кроются проблемы и таятся перспективы семейного образования в России

В России наступил период активного роста популярности семейного образования. За последний год количество семей, которые выбрали обучение детей самостоятельно, возросло вдвое, и эта тенденция продолжает расти. Как развивается эта область и есть ли будущее у семейного образования, корреспонденту ФАН рассказала директор языковых и образовательных центров Bright way Елена Зименкова.
Немного статистики
По словам специалиста, статистика из разных источников расходится. По данным Ассоциации развития семейного образования в России более 20 тысяч детей находятся на семейном образовании. В то же время данные, выявленные в рамках исследования глобальной образовательной конференции EdCrunch, говорят, что таких детей всего 8,5 тысяч.
«Одной из причин столь низких показателей по России является следующий фактор: мы привыкли считать, что Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) можно освоить только в «обычной» школе. Но это не так. Причем большинство учеников также не осознает, что школа — это не единственный путь получения образования», — считает Зименкова.
По ее мнению, если каждый школьник знал, что учиться можно и вне стен школы, то, возможно, произошел бы «массовый бунт» детей. Желающих перейти на домашнее обучение. Ведь, для некоторых детей возможность не ходить в школу — это просто мечта, уверена она.
Почему родители оставляют ребенка дома
В России семейное образование стало выбором многих родителей по разным причинам. Как рассказала собеседница ФАН, кто-то недоволен процессом обучения в школе, утверждая, что программа изучения предметов не рациональна и необходимого качества не обеспечивает. Многие родители прибегают к семейному образованию, если у детей возникают психологические проблемы. Некоторые просто дети теряют мотивацию к учебе из-за трудностей с адаптацией в школе или взаимодействия с учителями, одноклассниками и администрацией. Кроме того, часть родителей выбирает семейное образование из-за проблем со здоровьем ребенка.
Специалисты также указывают на то, что решение переходить на семейное образование всегда зависит от индивидуальной истории каждой семьи. Например, одна семья может воспитывать профессионального спортсмена, который физически не имеет возможности уделять время учебным предметам в общеобразовательной школе. Другой ребенок может увлекаться квантовой наукой и готов сдать физику за 10 класс, но испытывает трудности в написании сочинений, поскольку данный навык имеет меньшую практическую значимость в повседневной жизни. Также, некоторым детям сложно переносить постоянную критику, сравнения и давление, которые испытывают они со стороны преподавателей, и они выбирают семейное образование, чтобы избежать стрессов.
«Часто родители принимают решение об обучении детей дома из-за недовольства школьной системой. Низкие успехи в учебе, буллинг, неподходящие программы обучения и желание индивидуального подхода – это основные причины, которые побуждают их выбрать семейный вариант образования. Тем не менее они понимают, что, отказываясь от школы, берут на себя полную ответственность за обучение своих детей. Такие родители являются ответственными взрослыми людьми, которые сами создают подходящие условия, а не ожидают, что все будет готово заранее», — отметила эксперт.
А кто будет учить?
По словам специалиста, за последние несколько лет родители наладили продвинутую инфраструктуру для обучения всей семьей. Теперь существуют сообщества и ассоциации в онлайн и оффлайн форматах, семейные центры и школы, где самые лучшие педагоги обучают детей. Родители организуют экскурсии, создают клубы по интересам, мастерские для детей, устраивают фестивали альтернативного образования и проводят конференции, а также издают специализированные журналы. Все это осуществляется без привлечения бюджетных средств и полной отсутствие поддержки от государства.
«К сожалению, правительство не просто не поддерживает «семейников», но и постоянно пытается усложнить процесс их обучения. В прошлом году Министерство просвещения представило новый проект Порядка получения общего образования, где установлен жесткий контроль над «семейниками», что вызвало большое недовольство среди родителей», — рассказала Зименкова.
Сложности с аттестацией
По мнению директора образовательного центра, важной проблемой семейного образования остаются сложности с промежуточной и итоговой аттестацией. Несмотря на то, что пройти ее ученик может в любой бюджетной школе, сделать это очень непросто. Учителя и директора попросту не любят аттестовывать таких учеников, считает она. Но и у этой проблемы есть решения.
«Одним из выходов является дистанционная аттестация. Она возможна только для промежуточной оценки, так как выпускная аттестация для всех форм обучения проводится очно в образовательных учреждениях. Существуют специализированные порталы, предназначенные только для «дистанционки», — рассказала она.
Также доступна аттестация в частных школах с государственной аккредитацией и лицензией. В этом случае, как и в государственных школах, ученики прикрепляются к учебной программе во время аттестации или на весь учебный год и проходят регулярную оценку по школьной программе, ВПР и другим заданиям. Плюс некоторые интернет-школы также предоставляют услугу аттестации.
Как перейти на семейное обучение?
Согласно закону (статья 17 закона «Об образовании в Российской Федерации»), любой родитель может перевести своего ребенка на домашнее обучение. Для этого достаточно написать заявление в департаменте образования своего региона. Это можно сделать лично или через интернет-ресурсы. Заявление должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения ребенка; класс, который он заканчивает; сведения о родителях (ФИО, адрес, контактная информация); согласие родителей на перевод ребенка на семейное обучение.
После подачи заявления в департамент образования родители получат разрешение на домашнее обучение своего ребенка. Этот документ позволяет законно отказаться от посещения школы и заняться обучением дома.
«Стоит отметить, что перевод ребенка на семейное образование – это нелегкое решение. Во-первых, это большая ответственность. Родители должны самостоятельно организовать учебный процесс, придерживаясь необходимого уровня академических требований. Во-вторых, ребенок может потерять возможность общаться с другими детьми и преподавателями в школе. Поэтому, прежде чем принимать решение о переводе на семейное обучение, необходимо тщательно взвесить все за и против», — подчеркнула Зименкова.
В целом, перевод ребенка на семейное обучение – это законное право родителей. Но прежде чем принимать этот шаг, нужно хорошо подготовиться и обдумать все возможные последствия. Ведь главная задача родителей – это обеспечить своему ребенку наилучшее будущее, резюмировала она.