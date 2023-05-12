Учеба на дому: в чем кроются проблемы и таятся перспективы семейного образования в России

Специалисты также указывают на то, что решение переходить на семейное образование всегда зависит от индивидуальной истории каждой семьи. Например, одна семья может воспитывать профессионального спортсмена, который физически не имеет возможности уделять время учебным предметам в общеобразовательной школе. Другой ребенок может увлекаться квантовой наукой и готов сдать физику за 10 класс, но испытывает трудности в написании сочинений, поскольку данный навык имеет меньшую практическую значимость в повседневной жизни. Также, некоторым детям сложно переносить постоянную критику, сравнения и давление, которые испытывают они со стороны преподавателей, и они выбирают семейное образование, чтобы избежать стрессов.