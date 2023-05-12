Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

В Минобороны России отметили, что все передвижения самолетов Военно-воздушных сил РФ выполняются с учетом международных правил использования воздушного пространства. Также следует отметить, что самолеты дальней авиации постоянно выполняют полеты над акваторией Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.