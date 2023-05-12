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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

Два скоростных стратегических ракетоносца Ту-95МС в соответствии с планом пролетели в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря. Как сообщает Министерство обороны РФ, маневр длился более 13 часов.

По данным оборонного ведомства, во время движения бомбардировщиков сопровождали экипажи воздушных судов МиГ-21, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. Известно, что дозаправка топливом производилась в воздухе во время полета.

В Минобороны России отметили, что все передвижения самолетов Военно-воздушных сил РФ выполняются с учетом международных правил использования воздушного пространства. Также следует отметить, что самолеты дальней авиации постоянно выполняют полеты над акваторией Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее стало известно о выполнении плановых полетов двух стратегических ракетоносцев ТУ-160 над Норвежским и Баренцевым морями.
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