Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

Два скоростных стратегических ракетоносца Ту-95МС в соответствии с планом пролетели в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря. Как сообщает Министерство обороны РФ, маневр длился более 13 часов.
По данным оборонного ведомства, во время движения бомбардировщиков сопровождали экипажи воздушных судов МиГ-21, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. Известно, что дозаправка топливом производилась в воздухе во время полета.
В Минобороны России отметили, что все передвижения самолетов Военно-воздушных сил РФ выполняются с учетом международных правил использования воздушного пространства. Также следует отметить, что самолеты дальней авиации постоянно выполняют полеты над акваторией Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
Ранее стало известно о выполнении плановых полетов двух стратегических ракетоносцев ТУ-160 над Норвежским и Баренцевым морями.