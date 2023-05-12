«Ушла частица сердца»: в Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Александром Шубиным

Александр Шубин погиб 6 мая в результате теракта. Под днищем машины, в которой он вместе с Прилепиным ехал из Нижегородской области в Москву, сработало взрывное устройство. Сам писатель, сидевший во время инцидента за рулем, получил травмы и был госпитализирован. Подозреваемый в совершении подрыва арестован, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте оружия.