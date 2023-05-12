«Ушла частица сердца»: в Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Александром Шубиным

В Луганске проводили в последний путь Александра Шубина — водителя Захара Прилепина. Соратник писателя погиб в результате подрыва автомобиля на мине в начале мая.
Траурная церемония состоялась в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на улице Оборонная. В ней приняли участие родные, близкие и сослуживцы бойца, который с 2014 года участвовал в защите Донбасса под позывным «Злой».
Отец погибшего Игорь Шубин рассказал, что Александр был настоящей «душой семьи».
«Он часто звонил и говорил: "Давайте соберемся". Находясь с нами, он ловил каждую минуту — побеседует со мной, побеседует с мамой, ее успокоит. В конце апреля он уезжал, заскочил и сказал: "Бать, не переживай, прорвемся". Потихоньку готовил свадьбу, до своей росписи не дожил три недели. <…> Тяжело было осознавать, что его в этом мире уже нет. Ум понимает — сердце не хочет. Частица сердца ушла», — рассказал отец Александра Игорь Шубин.
Также с речью выступил и командир подразделения Росгвардии, в составе которого служил Шубин. Он выразил соболезнования семье и друзьям погибшего от всего личного состава формирования. По его словам, Александр был отважным, открытым и добрым человеком, всегда готовым помочь.
«Он в свои юные годы, в 2014 году, по зову сердца прибыл в ополчение, чтобы защищать Донбасс. Я выражаю благодарность родителям за то, что воспитали героя. Он — пример для подражания. Таким должен быть защитник Родины, защитник своей семьи. К сожалению, война забирает лучших, забирает их первыми. Наша задача — всегда помнить и рассказывать детям и внукам о подвигах наших героев», — сказал офицер.
Он зачитал приказ президента РФ Владимира Путина о посмертном присвоении Александру Шубину ордена Мужества. Кроме того, бойца удостоили ведомственной награды Росгвардии — медали за проявленную доблесть 3-й степени.
Александр Шубин погиб 6 мая в результате теракта. Под днищем машины, в которой он вместе с Прилепиным ехал из Нижегородской области в Москву, сработало взрывное устройство. Сам писатель, сидевший во время инцидента за рулем, получил травмы и был госпитализирован. Подозреваемый в совершении подрыва арестован, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте оружия.