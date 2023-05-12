Огромная волна смыла россиянина в море на тайском острове Пхукет

В окрестностях тайского острова Пхукет продолжаются поиски пропавшего гражданина России. Мужчина находился на прибрежных скалах, когда его внезапно смыло гигантской волной и унесло в открытое море.
Они отдыхали на берегу вчетвером, троих других удалось спасти. Один из мужчин получил травмы, поэтому его пришлось госпитализировать, сообщает РИА «Провинция.ру». Четвертого туриста найти пока не удалось.
Пропавшего мужчину зовут Юрий, ему 32 года. В поисках задействованы не только спасательные службы Таиланда. Берег и прибрежные воды обследуют также и волонтеры из числа местных жителей. Спасатели задействуют в поисках малые моторные суда и беспилотники, но пока безуспешно.