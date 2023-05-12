Огромная волна смыла россиянина в море на тайском острове Пхукет

Пропавшего мужчину зовут Юрий, ему 32 года. В поисках задействованы не только спасательные службы Таиланда. Берег и прибрежные воды обследуют также и волонтеры из числа местных жителей. Спасатели задействуют в поисках малые моторные суда и беспилотники, но пока безуспешно.