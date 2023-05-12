Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд анонсировал июньскую погоду в Москве 13 мая

Июньская погода ожидается в столице России Москве в субботу, 13 мая. Соответствующей информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Об этом он заявил в ходе разговора с корреспондентом «Интерфакса». Температура воздуха в этот день в российской столице повысится до плюс 23 градусов, указал эксперт. Однако в воскресенье она опустится на 3-4 градуса, добавил он.
«В воскресенье пройдет холодный фронт, но он не будет выражен в осадках, потому что давление высокое, оно будет выше нормы на 8-10 мм ртутного столба», — сообщил специалист.
Осадков в выходные в Москве не ожидается, подчеркнул Вильфанд. В связи с антициклоном в городе будет высокое давление, резюмировал он.