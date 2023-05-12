Киберэксперт Павел Коростелев рассказал, как защититься от мошеннических QR-кодов на электросамокатах

Он отметил, что опасные коды в кикшеринговые сервисы проникли сравнительно недавно. Как правило, в них зашифрована ссылка, ведущая на фишинговую страницу оплаты аренды электротранспорта. Также пользователь может скачать на свой телефон вредоносные программы и скрипты, которые меняют настройки телефона под нужные злоумышленникам.