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Киберэксперт Павел Коростелев рассказал, как защититься от мошеннических QR-кодов на электросамокатах

Общество
Киберэксперт Павел Коростелев рассказал, как защититься от мошеннических QR-кодов на электросамокатах

Ряд основных правил, чтобы не стать жертвой мошенника при аренде электросамоката с помощью QR-кода, перечислил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

Он отметил, что опасные коды в кикшеринговые сервисы проникли сравнительно недавно. Как правило, в них зашифрована ссылка, ведущая на фишинговую страницу оплаты аренды электротранспорта. Также пользователь может скачать на свой телефон вредоносные программы и скрипты, которые меняют настройки телефона под нужные злоумышленникам.

«QR-код может выполнять роль кнопки, активирующей какую-либо команду. Например, отправку геолокации или других данных пользователя по определенному адресу, а также запись нового контакта в телефонную книгу», – сказал Коростелев в беседе с «Газетой.Ru».

Чтобы не стать жертвой мошенника, достаточно сканировать QR-код только официальным приложением кикшерингового сервиса. Если его нет, необходимо внимательно посмотреть на доменное имя сайта, куда переводит код. Также Коростелев посоветовал внимательно осматривать состояние наклеек с зашифрованной ссылкой перед сканированием.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о новых методах телефонного мошенничества. Одним из новых приемов злоумышленников стало предупреждение о записи разговора.
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