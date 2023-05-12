Киберэксперт Павел Коростелев рассказал, как защититься от мошеннических QR-кодов на электросамокатах

Ряд основных правил, чтобы не стать жертвой мошенника при аренде электросамоката с помощью QR-кода, перечислил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.
Он отметил, что опасные коды в кикшеринговые сервисы проникли сравнительно недавно. Как правило, в них зашифрована ссылка, ведущая на фишинговую страницу оплаты аренды электротранспорта. Также пользователь может скачать на свой телефон вредоносные программы и скрипты, которые меняют настройки телефона под нужные злоумышленникам.
«QR-код может выполнять роль кнопки, активирующей какую-либо команду. Например, отправку геолокации или других данных пользователя по определенному адресу, а также запись нового контакта в телефонную книгу», – сказал Коростелев в беседе с «Газетой.Ru».
Чтобы не стать жертвой мошенника, достаточно сканировать QR-код только официальным приложением кикшерингового сервиса. Если его нет, необходимо внимательно посмотреть на доменное имя сайта, куда переводит код. Также Коростелев посоветовал внимательно осматривать состояние наклеек с зашифрованной ссылкой перед сканированием.
Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о новых методах телефонного мошенничества. Одним из новых приемов злоумышленников стало предупреждение о записи разговора.