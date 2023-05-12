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Президент Владимир Путин издал указ о присуждении Ордена Александра Невского послу РФ в Болгарии Митрофановой

Общество
Президент Владимир Путин издал указ о присуждении Ордена Александра Невского послу РФ в Болгарии Митрофановой

Российский лидер Владимир Путин издал указ о награждении Орденом Александра Невского чрезвычайного и полномочного посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Также медаль присуждается главе Генерального секретариата (Департамента) МИД РФ Сергею Бутину. Как отметили в указе, они награждаются орденом за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Росси и длительную добросовестную дипломатическую службу.

Ранее глава государства присудил орден За заслуги перед Отечеством II степени директору Государственного академического Мариинского театра Валерию Гергиеву. Он был удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, передает RT.
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