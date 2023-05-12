Депутат Сергей Гаврилов рассказал, для чего в России необходимо создать единую систему учета недвижимости

Единая система пространственных данных станет стимулом развития земельных отношений в России. Об этом в ходе XI Петербургского международного юридического форума заявил председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениями Сергей Гаврилов.
Единая система пространственных данных станет стимулом развития земельных отношений в России. Об этом в ходе XI Петербургского международного юридического форума заявил председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениями Сергей Гаврилов.
Парламентарий отметил, что решить задачи по росту и развитию экономики невозможно без совершенствования системы учета земельных участков и контроля за их использованием, повышения уровня достоверности сведений в Едином госреестре недвижимости и создания единой информационной системы о земле вместо разрозненных данных.
«В 2022 втором году Росреестр приступил к реализации уникальной Государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая обеспечит создание Единой цифровой платформы со сведениями о земле, внедрение цифровых сервисов для граждан и бизнеса. Внедрение такой системы позволит существенно упростить предоставление земельных участков и стимулировать жилищное строительство, которое является драйвером экономики», — напомнил Сергей Гаврилов.
Депутат добавил, что Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям активно прорабатывал с Росреестром проект данной госпрограммы в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2022 и на 2023 год.
«Наши предложения по Госпрограмме нашли отклик и были учтены при ее утверждении. Предлагаем рассмотреть вопрос о ее дополнительном финансировании. Необходимо понимать, что вкладывая средства в уточнение сведений о земле, государство обратно получает уточненную налоговую базу и арендные платежи, которые могут покрыть часть сделанных затрат», — пояснил Сергей Гаврилов.
Напомним, ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал ФАН, как получить в собственность заброшенный участок или дом.