Депутат Сергей Гаврилов рассказал, для чего в России необходимо создать единую систему учета недвижимости

Парламентарий отметил, что решить задачи по росту и развитию экономики невозможно без совершенствования системы учета земельных участков и контроля за их использованием, повышения уровня достоверности сведений в Едином госреестре недвижимости и создания единой информационной системы о земле вместо разрозненных данных.