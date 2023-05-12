«Нам не дают вооружения и военную технику, рассчитывая, что ЧВК «Вагнер» наконец-то сдуется» — Пригожин

Пригожин также вспомнил про полученное боевое распоряжение от Минобороны, по которому отход «вагнеровцев» из Бахмута без разрешения начальника Генштаба ВС РФ будет рассматриваться как госизмена. Он поинтересовался, распространяется ли это правило на военное руководство, по вине которого были брошены фланги.