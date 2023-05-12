«Нам не дают вооружения и военную технику, рассчитывая, что ЧВК «Вагнер» наконец-то сдуется» — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил обстановку на Бахмутском направлении после отчета представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Бизнесмен в очередной раз обратил внимание на важную проблему в рядах оркестра — «снарядный голод».
Бойцы ЧВК «Вагнер» с октября 2022 года проводят операцию по захвату Бахмута. По словам Пригожина, «музыканты» брали Берховское водохранилище, а также продвинулись в направлении Славянска.
«Сейчас происходит обратный процесс. После того как мы передали фланги, произошло не тактическое отступление, поэтому товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил, произошло просто бегство подразделений МО с флангов», — заявил бизнесмен на кадрах видео, которое опубликовала его пресс-служба.
Предприниматель напомнил, что ЧВК «Вагнер» до сих пор не получила необходимого количества боеприпасов. Несмотря на это, «оркестр» продолжает штурмовать Бахмут.
«Нам не дают вооружения и военную технику, рассчитывая, что ЧВК "Вагнер" наконец-то сдуется», — добавил бизнесмен.
Пригожин также вспомнил про полученное боевое распоряжение от Минобороны, по которому отход «вагнеровцев» из Бахмута без разрешения начальника Генштаба ВС РФ будет рассматриваться как госизмена. Он поинтересовался, распространяется ли это правило на военное руководство, по вине которого были брошены фланги.