Евангелие от внука былинного богатыря: сокровищница русской культуры

12 мая 1057 года дьякон Григорий закончил работу по переписыванию Евангелие для новгородского посадника Остромира: «А оконьчах мсца маия въ 12», — оставил писец завершающую строку.
Остромирово Евангелие — древнейшая наша датированная книга. В 2012 году она была включена в реестр ЮНЕСКО «Память мира».
Интересна как история Остромирова Евангелия, так и судьба заказчика ее создания — Остромира.
Евангелие на протяжении нескольких веков хранилась в Софийском соборе Великого Новгорода. После падения его независимости и присоединения к единому Русскому государству, видимо, оказалось в Москве. По крайней мере, книга указана в описи имущества одного из храмов Московского Кремля от 1701 года.
В 1720 году по воле Петра I, заботившегося о собирании «исторических рукописных книг», Остромирово Евангелие, вместе с другими древними манускриптами было отправлено в Петербург. Далее следы его теряются на многие десятилетия.
Как известно, эстафету Петра Великого подхватила Екатерина Великая, также велевшая собирать древности и книги в том числе. После смерти императрицы Остромирово Евангелие в гардеробе покойной случайно нашел ее личный секретарь Яков Дружинин. В 1806 году он преподнес бесценное сокровище императору Александру I, который передал Остромирово Евангелие в Депо манускриптов Императорской публичной библиотеки (ныне — Российская национальная библиотека). Там выдающийся памятник русской истории и культуры хранится и поныне.
В 1932 году воры, несмотря на то, что книга находилась под охраной, смогли похитить, украшенную драгоценными камнями, обложку книги. Сама рукопись не пострадала.
Остромирово Евангелие состоит из 294 листов высококачественного пергамента. Оформление страниц выполнено красками с добавлением золота.
Остромир являлся представителем древнейшей русской знати. Его дед Добрыня приходился племянником Владимиру Святому — Крестителю Руси.
Он — прототип былинного богатыря Добрыни Никитича, правая рука Владимира Красно Солнышко, в некоторых моментах — соправитель. Владимир крестил Киев, а Добрыня — Новгород. Есть версия, что Добрыня принадлежал к роду князя древлян Мала.
Это племя жесткого покарала за своеволие и стремление к независимости княгиня Ольга. Однако затем древлянская знать была инкорпорирована Киевом.
Согласно летописным источникам, Остромир погиб в походе против племени чудь около 1060 года. Он был предводителем новгородской дружины.