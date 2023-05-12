Евангелие от внука былинного богатыря: сокровищница русской культуры

Как известно, эстафету Петра Великого подхватила Екатерина Великая, также велевшая собирать древности и книги в том числе. После смерти императрицы Остромирово Евангелие в гардеробе покойной случайно нашел ее личный секретарь Яков Дружинин. В 1806 году он преподнес бесценное сокровище императору Александру I, который передал Остромирово Евангелие в Депо манускриптов Императорской публичной библиотеки (ныне — Российская национальная библиотека). Там выдающийся памятник русской истории и культуры хранится и поныне.