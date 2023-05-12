Заключительный эпизод «Стражей галактики» вышел на киноэкраны в России и стал лидером проката

Третья часть «Стражей Галактики» станет заключительной в этой франшизе. В ленте главные роли как и прежде исполнили голливудские звезды Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан. При этом одна из ролей досталась еще одной знаменитости из Лос-Анджелеса — Сильвестр Сталлоне воплотил на экране образ Стакара Огорды, одного из высокопоставленных членов банды Опустошителей.