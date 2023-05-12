Заключительный эпизод «Стражей галактики» вышел на киноэкраны в России и стал лидером проката

Неофициальная премьера «пиратских» «Стражей галактики. Часть 3» состоялась 11 мая. По сведениям «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм уже собрал кассу в 15 млн рублей, став лидером проката в России.
Аналитики издания полагают, что, судя по результатам первого уик-энда проката, суммарно лента может заработать порядка в 100-110 млн рублей.
Параллельно на экраны страны вышла новая картина режиссера Андрея Зайцева «14+: Продолжение». Мелодрама за первые субботу и воскресенье успела заработать 4,8 млн рублей, став лидером среди официальных новинок, информируют обозреватели портала «Культуромания».
Третья часть «Стражей Галактики» станет заключительной в этой франшизе. В ленте главные роли как и прежде исполнили голливудские звезды Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан. При этом одна из ролей досталась еще одной знаменитости из Лос-Анджелеса — Сильвестр Сталлоне воплотил на экране образ Стакара Огорды, одного из высокопоставленных членов банды Опустошителей.